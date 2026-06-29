Кевин Кураньи — о выборе форварда Нагельсманном: «Ундав заслуживает места в стартовом составе»

Кевин Кураньи, бывший нападающий сборной Германии и «Динамо», в колонке для «СЭ» заявил, что форвард Дениз Ундав заслуживает места в стартовом составе национальной команды. На счету 29-летнего футболиста 3 гола и 2 передачи в трех матчах ЧМ по футболу 2026, во всех играх он выходил на замену.

«Сейчас у Германии нет такого мозгового центра, каким недавно был Тони Кроос. Что ж, значит, надо использовать иные козыри, другим проявлять себя активнее. Как, скажем, это получилось у Ундава. В каждом матче он выходил всего на тридцать минут, но за это время успел забить три гола и отдать две голевые передачи! Наверное, это повод говорить, что форвард заслуживает места в стартовом составе. Хотя и джокеры тоже важны, если Нагельсманн захочет внести перелом с помощью замен. С Кот-д'Ивуаром, когда Ундав сделал дубль, это получилось классно. Важно, что Дениз всегда опасен — играет он с первых минут или выходит по ходу матча», — отметил Кураньи.

В 1/16 финала чемпионата мира Германия сыграет с Парагваем в понедельник, 29 июня. Начало матча — в 23.30 мск.