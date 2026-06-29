Хабиб Нурмагомедов считает, что Германия разгромит Парагвай на ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о матче между сборными Германии и Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Думаю немцы закинут минимум четыре гола. Посмотрим, но в этом матче они буду беречь силы на следующий потенциальный матч с Францией. Главное, чтоб это не вышло им боком. Нельзя на чемпионате мира смотреть за спину соперников, особенно с теми, кому терять нечего», — написал Хабиб в своем Telegram-канале.