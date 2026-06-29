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Прогноз на матч Германия — Парагвай ЧМ-2026 по футболу: ставки и коэффициенты на игру

Германия и Парагвай проведут матч в плей-офф ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Германия и Парагвай встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира в понедельник, 29 июня.

Комментатор Константин Генич ожидает, что Германия забьет два или три гола.

«В Фоксборо на стадионе «Джиллетт» сборная Германии сыграет со сборной Парагвая. Немцы не лучшим образом закончили групповой этап, проиграв сборной Эквадора 1:2, но при этом к тому моменту они себе обеспечили первое место. И вот поэтому сейчас они играют с Парагваем.

Про Парагвай ничего сверхъестественного сказать нельзя. Да, была вот эта ничейка со сборной Австралии, был тяжелый матч с Турцией, который они в итоге довезли до победы. Парагвай — одна из самых мало пропускающих команд в отборе к чемпионату мира, но при этом 4 умудрились получить от США. И учитывая, как Германия лихо создает моменты и как Германия лихо комбинирует у чужих ворот, я думаю, Парагваю будет очень сложно.

Вообще, матч для прогноза непростой. Немцы, конечно, явный фаворит. Многие ожидают их прохода дальше — в 1/8 финала, но, кто знает, как в этом матче может обернуться. Но в том, что Германия должна распечатать, распаковать этот Парагвай, я практически не сомневаюсь. И скамейка неплохая у Нагельсмана, и футбол очень свежий, очень легкий, подвижный. Если немцы будут чуть поконкретнее в атаке, то свой класс продемонстрируют. Мой прогноз: Германия забьет 2-3 гола», — сказал Генич «РБ Спорт».

Букмекеры считают немцев фаворитами: коэффициент на их выход в 1/8 финала составляет 1.17, на выход парагвайцев — 5.10.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Германия — Парагвай можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
29 июня, 23:30. Gillette Stadium (Фоксборо)
Германия
Парагвай

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