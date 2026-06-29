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Сегодня, 16:10

Бышовец о матче Бразилия — Япония в 1/16 финала ЧМ-2026: «Это дерби»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между Бразилией и Японией.

«Можно сказать, что это дерби. Игра Японии на чемпионате мира говорит о том, что команда достаточно организована. Они показывают мобильный футбол, умеют лишать соперника пространства, а также обладают высокой скоростью. Самая большая проблема для Бразилии — недооценка соперника. Для бразильцев это иногда не является уроком. При таких условиях Япония может пройти дальше», — сказал Бышовец «СЭ».

Сборные Бразилии и Японии сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в понедельник, 29 июня. Игра будет проходить на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Давид Петросян

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