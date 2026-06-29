Хабиб Нурмагомедов считает, что сборные Японии, Колумбии, Сенегала и Марокко могут удивить на ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал сборные, которые могут удивить в плей-офф чемпионата мира-2026.

«Япония, Колумбия, Сенегал, Марокко. Эти команды могут сильно удивить. Жалко что сошлись мои 2 команды — Нидерланды и Марокко», — написал спортсмен в своем Telegram-канале.

В 1/16 финала турнира Япония встретится со сборной Бразилии (29 июня), Колубмия сыграет с Ганой (4 июля), а Сенегал — с Бельгией (1 июля).