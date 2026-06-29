Германия и Парагвай встретятся в матче чемпионата мира по футболу

Национальные команды Германии и Парагвая встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в понедельник, 29 июня. Игра будет проходить на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.30 по московскому времени. Матч Германия — Парагвай можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Победитель игры встретится в 1/8 финала с Францией или Швецией. На групповом этапе Германия победила Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуар (2:1) и проиграла Эквадору (1:2). Парагвай проиграл США (1:4), победил Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией (0:0).

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Чемпионат мира. 1/16 финала.

29 июня, 23:30. Gillette Stadium (Фоксборо)

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