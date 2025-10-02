Футбол
Сегодня, 12:58

Билеты на финальный матч ЧМ-2026 продают по цене от 2030 долларов США

Павел Лопатко

Самый дешевый билет на финальную игру ЧМ-2026 на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) предлагается по цене 2030 долларов США, сообщает The Athletic.

По данным источника, речь идет о билете четвертой категории. Для третьей категории цена составляет 2790 долларов США, второй — 4210 долларов США, а первой — 6370 долларов США.

Билет на матч открытия в Мехико можно купить от 370 до 1825 долларов США.

Чемпионат мира-2026 примут США, Мексика и Канада. Турнир с участием 48 команд пройдет 11 июня — 19 июля.

Чемпионат мира по футболу
