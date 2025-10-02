Каннаваро согласился возглавить сборную Узбекистана

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро близок к назначению главным тренером сборной Узбекистана, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 52-летний специалист дал устное согласие возглавить национальную команду на ЧМ-2026. Ожидается, что контракт будет подписаны в ближайшие двое суток.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира.

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он покинул в апреле 2025 года. Кроме того, он тренировал «Удинезе», «Беневенто», китайские «Гуанчжоу» и «Тяньцзинь», а также саудовский «Аль-Наср».