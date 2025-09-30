В Удине боятся беспорядков перед матчем с Израилем

14 октября сборная Италии сыграет дома против Израиля в отборочном турнире ЧМ-2026.

Сразу несколько общественных организаций Удине выступили против проведения этого матча. В случае же его проведения они призывают футбольных болельщиков бойкотировать встречу и вместо стадиона пойти на мероприятие в поддержку Палестины.

Мэр Удине Альберто Феличе де Тони изначально публично поддерживал идею о том, что подобный матч в его городе состояться не должен. Однако впоследствии мэр никаких конкретных мер по отмене принимать не стал.

По состоянию на сегодняшний день матч Италия — Израиль по-прежнему должен пройти 14 октября в Удине. Однако городская администрация опасается при этом возникновения беспорядков в день проведения игры.