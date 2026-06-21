Бельгия и Иран встретятся на групповом этапе чемпионата мира

Сборные Бельгии и Ирана встретятся в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в воскресенье, 21 июня. Игра пройдет на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Бельгия — Иран можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа G.

21 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Команды выступают в группе G. В предыдущем туре Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1), а Иран — с Новой Зеландией (2:2).

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В турнире принимают участие 48 сборных. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место.

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