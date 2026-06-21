Ямаль — о критике: «Прошел один тур ЧМ. Для вас Испания ужасна, а Аргентина и Франция — уже в финале»

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль отреагировал на критику игры команды на ЧМ-2026.

В 1-м туре группового турнира испанцы не сумели обыграть Кабо-Верде (0:0).

«Журналисты слишком торопятся завершить свою работу. Прошел только первый тур. Испания и Португалия набрали по одному очку. Аргентина и Франция выиграли, и вы уже отправляете их в финал. Мы отыграли только первый тур чемпионата мира. Я этого не понимаю: вместо того, чтобы наслаждаться матчами, вы торопитесь сделать поспешный вывод. Для вас Испания ужасна. Для тех, кто действительно разбирается в футболе, — нет», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

21 июня Испания сыграет против Саудовской Аравии в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2026.