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9 октября 2025, 23:48

Австрия разгромила Сан-Марино со счетом 10:0, Арнаутович сделал покер и стал лучшим бомбардиром в истории сборной

Руслан Минаев
Марко Арнаутович.
Фото AFP

Сборная Австрии дома разгромила Сан-Марино в матче квалификации чемпионата мира-2026 со счетом 10:0.

Четыре гола забил Марко Арнаутович. На счету форварда 45 голов за Австрию, он стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.
09 октября 2025, 21:45. Эрнст Хаппель (Вена)
Австрия
10:0
Сан-Марино

В параллельном матче Босния и Герцеговина на выезде не удержала победу над Кипром — 2:2.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.
09 октября 2025, 21:45. АЕК Арена (Ларнака)
Кипр
2:2
Босния и Герцеговина

В группе H лидирует Австрия (15 очков), далее идут Босния и Герцеговина (13), Румыния (7), Кипр (5) и Сан-Марино (0).

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Сборная Австрии по футболу
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Кипра по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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