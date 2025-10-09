Австрия разгромила Сан-Марино со счетом 10:0, Арнаутович сделал покер и стал лучшим бомбардиром в истории сборной
Сборная Австрии дома разгромила Сан-Марино в матче квалификации чемпионата мира-2026 со счетом 10:0.
Четыре гола забил Марко Арнаутович. На счету форварда 45 голов за Австрию, он стал лучшим бомбардиром в истории сборной.
В параллельном матче Босния и Герцеговина на выезде не удержала победу над Кипром — 2:2.
В группе H лидирует Австрия (15 очков), далее идут Босния и Герцеговина (13), Румыния (7), Кипр (5) и Сан-Марино (0).
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