Белоруссия со счетом 0:6 проиграла Дании, Хейлунн и Дрейер оформили по дублю

Сборная Белоруссии на своем поле уступила Дании в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 0:6.

По дублю оформили форвард «Наполи» Расмус Хейлунн (19-я и 45-я минуты) и экс-полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер (66-я и 78-я). Еще по разу отличились Виктор Фрохольдт (14-я) и Патрик Доргу (45+6-я).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

09 октября 2025, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)

В параллельном матче сборная Шотландии дома победила Грецию — 3:1.

После 3 туров Дания (7) очков лидирует в группе C. Шотландия (7) уступает датчанам по дополнительным показателям и идет второй, Греция (3) — третьей, а Белоруссия (0) замыкает квартет.