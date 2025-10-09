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9 октября 2025, 23:45

Белоруссия со счетом 0:6 проиграла Дании, Хейлунн и Дрейер оформили по дублю

Игнат Заздравин
Корреспондент
Расмус Хейлунн в матче против сборной Белоруссии.
Фото AFP

Сборная Белоруссии на своем поле уступила Дании в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 0:6.

По дублю оформили форвард «Наполи» Расмус Хейлунн (19-я и 45-я минуты) и экс-полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер (66-я и 78-я). Еще по разу отличились Виктор Фрохольдт (14-я) и Патрик Доргу (45+6-я).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
09 октября 2025, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
0:6
Дания

В параллельном матче сборная Шотландии дома победила Грецию — 3:1.

После 3 туров Дания (7) очков лидирует в группе C. Шотландия (7) уступает датчанам по дополнительным показателям и идет второй, Греция (3) — третьей, а Белоруссия (0) замыкает квартет.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
09 октября 2025, 21:45. Хэмпден Парк (Глазго)
Шотландия
3:1
Греция
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Чемпионат мира по футболу 2026

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