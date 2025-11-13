Сборные Армении и Венгрии сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 13 ноября

Сборные Армении и Венгрии сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в четверг, 13 ноября. Игра состоится на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения). Начало — в 20.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

13 ноября, 20:00. Republican Stadium after Vazgen Sargsyan (Ереван)

Следить за ключевыми событиями игры Армения — Венгрия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче Венгрия победила Армению со счетом 2:0.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе пройдет с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.