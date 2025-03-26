Аргентина разгромила Бразилию в отборе ЧМ-2026

Сборная Аргентины выиграла у Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:1. Игра прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

На 4-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес открыл счет, а к 12-й минуте аргентинцы вели уже в два мяча — забил Энцо Фернандес. В середине первого тайма бразильцы отыграли один гол — отличился Матеус Кунья. Однако перед перерывом хозяева вернули себе преимущество в два мяча — отличился Алексис Макаллистер. После перерыва Джулиано Симеоне довел счет до крупного.

Аргентинцы набрали 31 очко и уже гарантировали себе выход в финальную стадию. Бразильцы с 21 очком занимают 4-е место в турнирной таблице.