26 марта, 05:13

Аргентина разгромила Бразилию в отборе ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Винисиус Жуниор и Родриго Де Пауль.
Фото Reuters

Сборная Аргентины выиграла у Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:1. Игра прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

На 4-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес открыл счет, а к 12-й минуте аргентинцы вели уже в два мяча — забил Энцо Фернандес. В середине первого тайма бразильцы отыграли один гол — отличился Матеус Кунья. Однако перед перерывом хозяева вернули себе преимущество в два мяча — отличился Алексис Макаллистер. После перерыва Джулиано Симеоне довел счет до крупного.

Аргентинцы набрали 31 очко и уже гарантировали себе выход в финальную стадию. Бразильцы с 21 очком занимают 4-е место в турнирной таблице.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
26 марта, 03:00. Estadio Monumental (Буэнос-Айрес)
Аргентина
4:1
Бразилия

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
    Эдегор, Хайрадинович, Манай и Свидерски претендуют на звание лучшего игрока 2-го тура отбора ЧМ-2026

    Гол Рондона принес Венесуэле победу над Перу

