Месси оформил хет-трик в матче ЧМ-2026 Аргентина — Алжир

Аргентина довела счет до крупного в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Алжира.

На 76-й минуте капитан аргентинцев Лионель Месси, который проводит 200-й матч на международном уровне, ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота алжирского вратаря Люка Зидана, сына экс-полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана.

Для 38-летнего аргентинца это 16-й гол на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел бразильца Роналдо и сравнялся с рекордсменом Мирославом Клозе.

Всего на счету Месси 120 голов и 64 результативные передачи в 200 матчах за сборную Аргентины.