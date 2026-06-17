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17 июня, 05:40

Месси оформил хет-трик в матче ЧМ-2026 Аргентина — Алжир

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, Reuters

Аргентина довела счет до крупного в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Алжира.

На 76-й минуте капитан аргентинцев Лионель Месси, который проводит 200-й матч на международном уровне, ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота алжирского вратаря Люка Зидана, сына экс-полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана.

Для 38-летнего аргентинца это 16-й гол на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел бразильца Роналдо и сравнялся с рекордсменом Мирославом Клозе.

Всего на счету Месси 120 голов и 64 результативные передачи в 200 матчах за сборную Аргентины.

Лионель Месси.Месси в сборной Аргентины: статистика — игры, голы, трофеи
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