Англия обыграла Латвию в квалификации чемпионата мира-2026

Сборная Англии дома победила Латвию в матче группового турнира европейской квалификации чемпионата мира-2026 — 3:0.

Голы забили Рис Джеймс, Эберечи Эзе и Харри Кейн, для которого мяч стал 71-м в 105 матчах за национальную команду.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

24 марта, 22:45. Wembley (Лондон)

В параллельном матче Албания дома обыграла Андорру — 3:0. Дубль оформил Рей Манай, еще один гол забил Мюрто Узуни.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

24 марта, 22:45. Air Albania Stadium (Тирана)

Англия (6 очков) одержала вторую победу и лидирует в группе K. Албания и Латвия с 3 очками идут следом. Андорра (0 очков) замыкает таблицу. У Сербии также 0 очков, но сборная пока не сыграла ни одного матча.