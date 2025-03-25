Сборная Румынии разгромила Сан-Марино в отборе на ЧМ-2026

Сборная Румынии в матче отборочного турнира ЧМ-2026 обыграла Сан-Марино со счетом 5:1.

В составе румын отличились Михай Попеску, Рэзван Марин, Янис Хаджи, Денис Алибек и Микеле Чеволи, который забил в свои ворота. У хозяев гол на счету Самуэле Дзаннони.

В другом матче Босния и Герцеговина обыграла Кипр со счетом 2:1.

Босния и Герцеговина с 6 очками занимает первое место в группе H, Румыния с 3 очками — на второй строчке, столько же очков у идущего на третьем месте Кипра, Сан-Марино без очков — на пятой строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.

24 марта, 22:45. San Marino Stadium (Серравалле)