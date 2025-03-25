Сборная Румынии разгромила Сан-Марино в отборе на ЧМ-2026
Сборная Румынии в матче отборочного турнира ЧМ-2026 обыграла Сан-Марино со счетом 5:1.
В составе румын отличились Михай Попеску, Рэзван Марин, Янис Хаджи, Денис Алибек и Микеле Чеволи, который забил в свои ворота. У хозяев гол на счету Самуэле Дзаннони.
В другом матче Босния и Герцеговина обыграла Кипр со счетом 2:1.
Босния и Герцеговина с 6 очками занимает первое место в группе H, Румыния с 3 очками — на второй строчке, столько же очков у идущего на третьем месте Кипра, Сан-Марино без очков — на пятой строчке.
