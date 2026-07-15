Кин считает, что Англия не справится с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026

Бывший капитан сборной Ирландии Рой Кин поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года между Англией и Аргентиной.

«Честно говоря, думаю, Англия не справится с Аргентиной. Как и с Францией. С Испанией, может, еще был бы шанс. Но здесь слишком много факторов. В плотной игре Аргентина просто найдет способ додавить», — цитирует Кина Daily Mirror.

Победитель матча Англия — Аргентина сыграет в финале со сборной Испании, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0.

Полуфинал Англия — Аргентина пройдет 15 июля в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.