Беллингем ударил Барко после окончания матча ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем после финального свистка в матче 1/2 финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:2) ударил защитника аргентинцев Валентина Барко.

23-летний англичанин подошел сзади к нескольким аргентинцам и ударил рукой по затылку аргентинцу. Однако ситуацию быстро урегулировали, не дав начаться потасовке.

Аргентина вышла в финал ЧМ-2026, где сыграет против Испании. Англия в матче за третье место встретится с Францией. Обе игры пройдут 19 июля.