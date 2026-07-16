Аргентинские футболисты отпраздновали победу над Англией баннером про Мальвины

Игроки сборной Аргентины после победы над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 подошли к трибуны с аргентинским болельщиками, демонстрируя баннер с фразой «Малвины — аргентинские».

Так в Аргентине называют Фолклендские острова, британскую заморскую территорию, суверенитет над которой оспаривают аргентинцы.

Острова исторически контролировались Великобританией, но Аргентина всегда заявляла свои права на эту территорию, считая ее своей. В 1982 году из-за этого произошел вооруженный конфликт между странами, известный как Фолклендская война. После 74 дней сражений Аргентина капитулировала.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.