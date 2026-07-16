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Сегодня, 00:31

Аргентинские футболисты отпраздновали победу над Англией баннером про Мальвины

Евгений Козинов
Корреспондент
Лисандро Мартинес держит баннер.
Фото Getty Images

Игроки сборной Аргентины после победы над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 подошли к трибуны с аргентинским болельщиками, демонстрируя баннер с фразой «Малвины — аргентинские».

Так в Аргентине называют Фолклендские острова, британскую заморскую территорию, суверенитет над которой оспаривают аргентинцы.

Острова исторически контролировались Великобританией, но Аргентина всегда заявляла свои права на эту территорию, считая ее своей. В 1982 году из-за этого произошел вооруженный конфликт между странами, известный как Фолклендская война. После 74 дней сражений Аргентина капитулировала.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
1:2
Аргентина
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Чемпионат мира по футболу 2026

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