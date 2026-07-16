В финале ЧМ-2026 сыграют Испания и Аргентина

Определились финалисты чемпионата мира по футболу-2026.

В матче за золото встретятся Испания и Аргентина. В полуфинале испанцы победили Францию (2:0), а аргентинцы — Англию (2:1).

Сборная Испании вышла в финал чемпионата мира во второй раз в истории. Первый раз был в 2010 году — тогда испанцы победили Нидерланды (1:0 доп. вр.) и впервые стали чемпионами мира.

Аргентина дошла до финала чемпионата мира в седьмой раз. Аргентинцы выигрывали мировое первенство трижды, они являются действующими чемпионами — в финале ЧМ-2022 в Катаре они обыграли Францию (3:3, пенальти — 4:2).

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало игры — в 22.00 (мск).