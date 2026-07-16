Нурмагомедов: «Нас ждет фантастический финал ЧМ-2026 Аргентина — Испания»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Аргентины над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Просто духом взяли аргентинцы, отвечаю. Может я что-то не понимаю, но как можно было в такой игре сесть в оборону, и так рано, ну поиграйте вы дальше футбол. (Англичане) Просто сели и ждали пока им забьют два гола.

Короче, нас ждет фантастический финал Аргентина — Испания. Я даже не знаю, кто тут фаворит, этот чемпионат мира выдался просто фантастическим. Поздравляю фанатов Аргентины — это ваш вечер», — написал Нурмагомедов в своем Telegram-канале.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.