В матче за 3-е место ЧМ-2026 сыграют сборные Франции и Англии

Сборные Франции и Англии встретятся в матче за 3-е место чемпионата мира-2026.

Игра пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Майами» в США. Начало — в 00.00 по московскому времени.

Франция в 1/16 финала разгромила Швецию — 3:0, в 1/8 финала победила Парагвай — 1:0, а в четвертьфинале обыграла Марокко — 2:0. В полуфинале французская команда уступила Испании со счетом 0:2.

Англия в 1/16 финала победила сборную ДР Конго — 2:1, в 1/8 финала оказалась сильнее Мексики — 3:2, а в четвертьфинале обыграла Норвегию — 2:1. В полуфинале аргентинцы проиграли Аргентине — 1:2.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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