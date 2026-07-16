Впервые в финале чемпионата мира по футболу сыграют действующие чемпионы Европы и Южной Америки

Сборная Аргентины победила сборную Англии (2:1) в полуфинальном матче чемпионата мира-2026. В другой игре этой стадии турнира сборная Испании обыграла сборную Франции (2:0).

Аргентина и Испания сыграют в финале.

Как сообщает Opta, финал чемпионата мира-2026 года между Испанией и Аргентиной станет первым в истории финалом Кубка мира, в котором встретятся действующий чемпион Европы и действующий чемпион Южной Америки.

В марте 2026 года УЕФА сообщил об отмене проведения Финалиссимы-2026 между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки в 2026 году. Игру между Испанией и Аргентиной, запланированную в Катаре, решили перенести из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина состоится 19 июля.