Франция — Англия: когда будет матч за 3-е место ЧМ по футболу

Сборная Франции и Англии сыграют в матче за третье место чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдет на стадионе «Майами» в Майами (США). Начало — в 00.00 по московскому времени. По местному времени игра состоится вечером 18 июля.

Франция в 1/16 финала разгромила Швецию — 3:0, в 1/8 финала победила Парагвай — 1:0, а в четвертьфинале обыграла Марокко — 2:0. В полуфинале французская команда уступила Испании со счетом 0:2.

Англия в 1/16 финала победила сборную ДР Конго — 2:1, в 1/8 финала оказалась сильнее Мексики — 3:2, а в четвертьфинале обыграла Норвегию — 2:1. В полуфинале британцы уступили Аргентине — 1:2.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры Франция — Англия можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

В России матч в прямом эфире эксклюзивно покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Для просмотра потребуется подписка «Яндекс Плюс».

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