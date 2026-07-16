Овечкин с сыном эмоционально отреагировал на победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин эмоционально отпраздновал победу Аргентины над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026.

Супруга хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в социальных сетях видео, на котором 40-летний россиянин с сыном Сергеем на руках радостно кричит и целует ребенка.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.