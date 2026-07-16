Месси сделал 12 голевых передач в матчах чемпионатов мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в матче полуфинала чемпионата мира со сборной Англии (2:1) сделал две результативные передачи.

В 33 матчах чемпионатов мира 39-летний форвард отметился 12 голевыми передачами. В том числе у него 10 таких передач в играх плей-офф.

По данным Opta, ни у кого другого нет больше восьми передач в матчах чемпионатов мира.

На ЧМ-2026 Месси в семи матчах забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.