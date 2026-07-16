В XXI веке только Англия открывала счет в полуфинале чемпионата мира, но не выходила в финал

Сборная Англии проиграла сборной Аргентины (1:2) в матче полуфинала чемпионата мира-2026.

Счет в матче на 55-й минуте открыл нападающий английской команды Энтони Гордон.

По данным Opta, в XXI веке было всего два случая, когда команда открывала счет в полуфинале, но не выходила в финал чемпионата мира — оба раза это была Англия (против Хорватии в 2018 году и против Аргентины в 2026 году).

Англия сыграет с Францией в матче за третье место на ЧМ-2026.