Кейн: «После 1:0, казалось, что Англия просто пыталась удержать преимущество»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«После того как мы повели 1:0, казалось, что мы просто пытались удержать преимущество... Но на таком уровне этого недостаточно, чтобы выйти в финал чемпионата мира», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Кейна в соцсети X.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.