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Испания — Аргентина: когда будет финал ЧМ по футболу

Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ по футболу 19 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Испании.
Фото Getty Images

Сборная Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 19 июля. Игра пройдет на стадионе «Нью-Йорк — Нью-Джерси» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Испания в 1/16 финала разгромила Австрию — 3:0, в 1/8 финала победила Португалию — 1:0, а в четвертьфинале обыграла Бельгию — 2:1. В полуфинале испанцы оказались сильнее Франции — 2:0 благодаря голам Микеля Ойарсабаля и Педро Порро.

Аргентина в 1/16 финала победила Кабо-Верде — 3:2 в дополнительное время, в 1/8 финала обыграла Египет с таким же счетом в основное время, а в четвертьфинале оказалась сильнее Швейцарии — 3:1. В 1/2 финала южноамериканцы победили Англию — 2:1. Аргентинская сборная вышла в финал второго чемпионата мира подряд и продолжает защиту завоеванного в 2022 году титула.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающей встречи. Ключевые события и результат финального матча Испания — Аргентина можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

В России матчи чемпионата мира покажет канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru.

Победитель финала станет чемпионом мира 2026 года. Для Испании это будет возможность завоевать второй титул в истории после победы на ЧМ-2010. Аргентина является действующим обладателем трофея.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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