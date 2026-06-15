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Аршавин — о Дэвиде Бекхэме: «Тот приятный случай, когда футболист смог затмить свою жену-певицу»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин в новом выпуске FONTour в США посетил «Аллею славы» в Лос-Анджелесе, где 12 июня Дэвид Бекхэм получил именную звезду.

— Это тот приятный случай, когда футболист смог затмить свою жену-певицу. Понимаешь, не всем это удается сделать... И вообще, как он правильно построил карьеру! Купил клуб, позвал туда Месси. То есть, как кажется, ни одного неправильного шага, — сказал Аршавин.

Бекхэм завершил карьеру футболиста в 2013 году. Он играл за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «ПСЖ».

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Андрей Аршавин
Дэвид Бекхэм

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