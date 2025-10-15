Андорра — Сербия: видеообзор матча отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Сербии победила команду Андорры в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:1.

В составе победителей голами отметились Душан Влахович и Александар Митрович, автогол записал на свой счет защитник хозяев Кристиан Гарсия. В ворота сербов забил Гильяме Лопес ударом с центра поля.

Набрав в 6 матчах 10 очков, сборная Сербии занимает третье место в таблице группы K. У команды Андорры 1 очко после 7 матчей и пятое место.