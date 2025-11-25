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25 ноября 2025, 19:14

A Bola: ФИФА дисквалифицировала Роналду на один матч, он сыграет на старте чемпионата мира

Алина Савинова

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на три матча, из которых два — условно, сообщает A Bola.

40-летний футболист уже отбыл наказание, пропустив игру 6-го тура с Арменией (1:0). Таким образом, он сможет сыграть за сборную Португалии в стартовом матче чемпионата мира-2026.

Роналду получил прямую красную карточку в игре 5-го тура квалификации чемпионата мира против Ирландии (0:2), которая прошла 13 ноября. Он был удален с поля за удар локтем соперника Дары О'Ши.

Криштиану Роналду.Роналду получил прямую красную карточку против Ирландии. Теперь рискует пропустить старт ЧМ

Португалия отобралась на чемпионат мира с первого места в группе F. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

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