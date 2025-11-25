A Bola: ФИФА дисквалифицировала Роналду на один матч, он сыграет на старте чемпионата мира

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на три матча, из которых два — условно, сообщает A Bola.

40-летний футболист уже отбыл наказание, пропустив игру 6-го тура с Арменией (1:0). Таким образом, он сможет сыграть за сборную Португалии в стартовом матче чемпионата мира-2026.

Роналду получил прямую красную карточку в игре 5-го тура квалификации чемпионата мира против Ирландии (0:2), которая прошла 13 ноября. Он был удален с поля за удар локтем соперника Дары О'Ши.

Португалия отобралась на чемпионат мира с первого места в группе F. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.