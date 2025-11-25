ФИФА опубликовала состав корзин участников чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала составы четырех корзин перед жеребьевкой чемпионата мира 2026 года, которая пройдет 5 декабря.

Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия;

Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Корея, Эквадор, Австрия, Австралия;

Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР;

Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, победитель пути A стыковых матчей УЕФА (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния), победитель пути B стыковых матчей УЕФА (Украина/Швеция/Польша/Албания), победитель пути С стыковых матчей УЕФА (Турция/Румыния/Словакия/Косово), победитель пути D стыковых матчей УЕФА (Дания/Македония/Чехия/Ирландия), победитель межконтинентальных стыков (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго), победитель межконтинентальных стыков (Боливия/Суринам/Ирак).

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.