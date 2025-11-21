Футбол
Сегодня, 00:54

Тренер Северной Ирландии О'Нил — о стыках с Италией: «Это непростой жребий»

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил поделился ожиданиями от игры с Италией в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Это непростой жребий. Мы чувствовали, что так и будет. В подобной ситуации нужно извлекать выгоду из того, что есть. Понимали, что будем играть в гостях. С Италией нам будет очень тяжело, но мы должны верить, что сможем добиться положительного результата. Если нам удастся это сделать, это будет одна из самых важных побед в нашей истории. Мы как молодая команда должны верить, что способны на это», — приводит слова О'Нила официальный сайт Ирландской футбольной ассоциации.

Матч между командами пройдет 26 марта. Финалы стыковых матчей состоятся 31 марта.

