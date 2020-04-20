Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер поделился мнением о чемпионате мира-2018. Впервые в истории он прошел в России.

— Я никогда не сомневался в способностях России провести исключительно хороший чемпионат. И Россия это сделала. Это и было самое запоминающееся событие. Это действительно ЧМ, который войдет в историю как один из самых хорошо организованных. Я не говорю о футболе и его качестве. Говоря о самой игре, могу вспомнить еще одно неверное, на мой взгляд, действие президента ФИФА Джанни Инфатино. Речь идет о введении системы ВАР на чемпионате мира в России, при том что она не была протестирована до этого в полном объеме. Это было большой ошибкой. И это отразилось на качестве игры. Но что касается организации, мои комплименты России.

Он не лучший со спортивной точки зрения, но что касается организации, это был превосходный чемпионат. Я участвую в организации ЧМ с 1975 года и с уверенностью могу сказать, что этот турнир был организован прекрасно. Каждый должен признать, что Россия — чемпион по организации спортивных соревнований. Передайте, пожалуйста, мои наилучшие пожелания вашим болельщикам, которые подтвердили, что ЧМ в России был великолепным.