Станислав Черчесов: "Самый яркий момент ЧМ? Встреча с болельщиками и матч с Хорватией"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил пресс-конференцию, посвященную выходу книги главного тренера сборной Хорватии Златко Далича "Россия нашей мечты". Специалист рассказал о самых ярких впечатлениях о ЧМ-2018.

- Мне позвонил Стипе Плетикоса, попросил написать предисловие к книге Далича. Сделал это с удовольствием, - сказал Черчесов. - Самый яркий момент ЧМ? Он с привкусом горечи. После вылета из турнира мы поехали на встречу болельщиков, где нас приветствовали почти 100 тысяч человек. Это осталось в памяти. И, конечно, игра с хорватами. (Юлия Яковлева)

На чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти 3:4). Хорваты пробились в финал, где проиграли Франции (2:4).