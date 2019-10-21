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Стадион ЧМ-2018 в Калининграде передадут региону 1 января 2020 года

15:18

Процедура передачи стадиона «Калининград», построенного на острове Октябрьский в Калининграде к чемпионату мира 2018 года, завершится 1 января 2020 года. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

— Распоряжение о передаче стадиона подписано, с 1 января мы должны стать полноправными хозяевами, — цитирует ТАСС Лыскова. — Были нюансы, связанные с передачей в течение года именно с финансовой точки зрения, поэтому было решено по финансовому году провести водораздел, мы примем его в конце года, а с 1 января станем полноправными владельцами.

До 2023 года финансировать содержание стадиона будет федеральный бюджет. В год содержание стадиона «Калининград» потребует 250-300 миллионов рублей. За это время необходимо вывести его на приемлемый уровень окупаемости.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7026061

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