"Слава России!" Инфантино на русском поблагодарил Путина

В четверг в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград, во время которой президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы президента ФИФА Джанни Инфантино.

В ответном слове швейцарец обратился с благодарностью. При этом глава мирового футбола на русском языке поблагодарил страну-хозяйку чемпионата мира-2018: "Большое спасибо! Слава России!"