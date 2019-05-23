14:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Слава России!" Инфантино на русском поблагодарил Путина

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото AFP
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото AFP
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В четверг в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград, во время которой президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы президента ФИФА Джанни Инфантино.

В ответном слове швейцарец обратился с благодарностью. При этом глава мирового футбола на русском языке поблагодарил страну-хозяйку чемпионата мира-2018: "Большое спасибо! Слава России!"

 

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