Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2018
Новости
Календарь / результаты Статистика Статьи
Главная
Футбол
Чемпионат мира
Чемпионат мира-2018

24 марта 2017, 16:43

Решение о системе видеоассистента судьи на ЧМ-2018 будет принято в марте следующего года

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что решение о том, будет ли применяться система видеоассистента рефери на чемпионате мира 2018 года в России?, будет принято в марте следующего года.

Ранее Инфантино объявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована на Кубке конфедераций 2017 года.

– Надеюсь, что система будет использоваться на чемпионате мира в России. Сейчас она тестируется, этот процесс идет уже больше года, – цитирует ТАСС Инфантино. – Окончательное решение будет принято в марте следующего года совместно с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

Признаюсь, поначалу я скептически относился к этой системе, так как считал, что она будет затягивать и сбивать темп матчей. Но на деле получилось, что никаких затяжек не было, а система действительно помогает арбитрам принять правильное решение. В современном мире технологий каждый болельщик, будь он на стадионе или дома перед телевизором, знает, допустил ли судья ошибку. Об этом не знает только сам арбитр, поэтому система должна помогать ему и добавлять футболу больше справедливости.

 

Источник: http://tass.ru/sport/4123699
Джанни Инфантино
0
Читайте также
В ОКР заявили о беспрецедентной дискриминации в отношении россиян
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл Суперкубок Китая
Трамп согласился с Путиным в вопросе наиболее выгодного для РФ президента США
Ком в горле: врачи предупредили о риске рака гортани у курильщиков вейпов
Глава Запорожской области рассказал о выселении не поддерживавших СВО граждан на Украину
Рогов заявил об ожесточенных боях в центре села Работино в Запорожской области
Популярное видео
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Франция - Хорватия. Прогноз
Какие русские слова выучили иностранцы
Питер болеет за Бельгию
"Кейн и Алли зависли за видеоиграми на ЧМ"
Уилл Смит отжигает в Лужниках
Русские и аргентинцы зажигают
Вукоевич извинится? Отвечает он сам
Вукоевич пришел на матч Англия - Хорватия
Третьяк - о "Красной машине" и Смолове
Фанаты "Реала" хотят Мбаппе вместо Роналду
"428 фунтов - и ты как Саутгейт!"
Как "Лужники" встретят Виду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джанни Инфантино: "На подготовку к ЧМ никак не влияет, представлена ли страна в совете ФИФА или нет"

ЧМ-2018. Они не приедут в Россию
Новости
RSS RSS
Все новости