Путин наградил Инфантино орденом Дружбы

В четверг в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград, во время которой президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает официальный сайт главы государства.

– Мы – страна удивительных возможностей, щедрая, гостеприимная, открытая к сотрудничеству и диалогу, – сказал Путин. – Мы дорожим дружбой и признательны всем, кто поддерживает эти традиции, продвигает идеи мира и партнерства в самых разных областях.Одной из них, безусловно, является спорт. Яркий праздник, который подарил нам чемпионат мира по футболу надолго останется в памяти. Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться – гражданам России, нашим зарубежным партнерам и в первую очередь, конечно, президенту Международной федерации футбола господину Джованни Инфантино.

Награда Инфантино была присуждена за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению культур.