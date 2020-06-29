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МИД: более 2000 болельщиков остались в России после ЧМ-2018

29 июня 2020, 23:26
Фанаты на чемпионате мира-2018. Фото "Известия"
Фанаты на чемпионате мира-2018. Фото "Известия"

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что более 2 тысяч иностранцев, прибывших в Россию на чемпионат мира-2018, до сих пор не покинули страну.

— По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами, — цитирует Иванова «Коммерсант» со ссылкой на «Известия».

15 апреля 2019 года начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что иностранные граждане, въехавшие в Россию с паспортом болельщика во время чемпионата мира по футболу, не смогут получить убежище на российской территории, поскольку с такой просьбой они должны были обратиться сразу по приезде.

Он добавила, что большинство таких болельщиков — из Сенегала и других африканских стран, они были обмануты обещаниями предоставления убежища в России.

ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля. Чемпионами мира стала сборная Франции.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1028992/2020-06-28/v-mid-zaiavili-o-bolee-2-tys-ostavshikhsia-v-rf-posle-chm-2018-inostrantcakh

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