МИД: более 2000 болельщиков остались в России после ЧМ-2018

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что более 2 тысяч иностранцев, прибывших в Россию на чемпионат мира-2018, до сих пор не покинули страну.

— По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами, — цитирует Иванова «Коммерсант» со ссылкой на «Известия».

15 апреля 2019 года начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что иностранные граждане, въехавшие в Россию с паспортом болельщика во время чемпионата мира по футболу, не смогут получить убежище на российской территории, поскольку с такой просьбой они должны были обратиться сразу по приезде.

Он добавила, что большинство таких болельщиков — из Сенегала и других африканских стран, они были обмануты обещаниями предоставления убежища в России.

ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля. Чемпионами мира стала сборная Франции.