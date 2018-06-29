Голландец снял квартиру, чтобы его жена не мешала смотреть ЧМ-2018

Житель Голландии Стайн Спайкерман снял квартиру специально для просмотра матчей чемпионата мира-2018. Он переехал туда от своей жены, чтобы смотреть матчи в тишине и покое.

- Люди думают, что я сумасшедший, - приводит слова Спайкермана портал Voetbal. - Но я хочу смотреть матчи в тишине и покое. Мне очень нравится групповой этап турнира, поскольку в нем участвует много неизвестных команд. Моя жена иногда навещает меня, но не слишком часто.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.