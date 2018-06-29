Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2018
Новости
Календарь / результаты Статистика Статьи
Главная
Футбол
Чемпионат мира
Чемпионат мира-2018

29 июня 2018, 21:25

Голландец снял квартиру, чтобы его жена не мешала смотреть ЧМ-2018

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Житель Голландии Стайн Спайкерман снял квартиру специально для просмотра матчей чемпионата мира-2018. Он переехал туда от своей жены, чтобы смотреть матчи в тишине и покое.

- Люди думают, что я сумасшедший, - приводит слова Спайкермана портал Voetbal. - Но я хочу смотреть матчи в тишине и покое. Мне очень нравится групповой этап турнира, поскольку в нем участвует много неизвестных команд. Моя жена иногда навещает меня, но не слишком часто.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

2
Читайте также
История любви Андре Агасси и Штеффи Граф: победы, двое детей и свадьба босиком
Минспорт РФ ждет финальных рекомендаций МОК по допуску на Олимпиаду
Пленный солдат ВСУ рассказал, как 7 дней ждал русских в Авдеевке
Силуанов рассказал о последствиях трансформации мировой экономики
Истребитель Су-34 уничтожил скопление сил ВСУ на купянском направлении
Эксперты объяснили вред употребления больше трех яиц на завтрак
Популярное видео
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Франция - Хорватия. Прогноз
Какие русские слова выучили иностранцы
Питер болеет за Бельгию
"Кейн и Алли зависли за видеоиграми на ЧМ"
Уилл Смит отжигает в Лужниках
Русские и аргентинцы зажигают
Вукоевич извинится? Отвечает он сам
Вукоевич пришел на матч Англия - Хорватия
Третьяк - о "Красной машине" и Смолове
Фанаты "Реала" хотят Мбаппе вместо Роналду
"428 фунтов - и ты как Саутгейт!"
Как "Лужники" встретят Виду
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Лучшие матчи Акинфеева: от Самары до Лужников
Чемпионат мира все показал. Зачем возмущается Гамова?
Испания на ЧМ-2018 могла сыграть с Россией под руководством Бенитеса
Колумбийские врачи намеренно лгали о травме Хамеса Родригеса
Луис Энрике - новый главный тренер сборной Испании
Молина заменил Йерро на посту спортивного директора Федерации футбола Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер сборной Португалии выиграл кофе благодаря Роналду

Чемпионат мира. Видеоонлайн "СЭ"!
Новости
RSS RSS
Все новости