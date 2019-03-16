Дмитрий Свищев: "Отдельным странам нужно, конечно, обратить внимание на гигантские сборы нашего ЧМ"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) прокомментировал информацию о рекордной прибыли ФИФА от ЧМ-2018. Доход от проведения чемпионата мира в России составил 5,3 миллиарда долларов.

- Чемпионат мира по футболу в России, как мы все прекрасно помним, стал лучшим в истории. Это признавалось на самом высоком уровне,- приводит слова Свищева его пресс-служба. - Теперь мы узнаем, что ЧМ2018 стал еще и самым кассовым в истории. Мы не сомневались в подобных итогах, и попросту выражаясь языком древнегреческих математиков - Q.E.D, или "что и требовалось доказать.

Как показал финансовый отчет Международной федерации футбола, 83 процента от доходов с 2015 по 2018 года ею получены именно от нашего ЧМ. Для всех международных федераций и других организаторов крупных спортивных соревнований ЧМ в России является примером высочайшего уровня подготовки и проведения мероприятий.

Чемпионат проводился в более десяти российских городах. Каждый из регионов, принимавший турнир, продемонстрировал свою инвестиционную привлекательность. То есть тот факт, что инвесторам и спонсорам интересны соревнования в нашей стране, неоспорим. Кстати, недавно завершившаяся Универсиада в Красноярске вновь доказала это. Нужно продолжать проводить крупные старты в регионах, развивать это направление.

Причем соревнования в России являются прибыльными не только для крупных компаний, но и для малого и среднего бизнеса.



Отдельным странам, а также владельцам компаний и руководителям организаций, потенциальным рекламодателям и спонсорам, если их будут в очередной раз склонять к бойкоту проведения того или иного спортивного события в России, нужно, конечно, обратить внимание на гигантские сборы нашего ЧМ. И понять, насколько невыгодно им будет отказываться от участия с точки зрения прибыли.