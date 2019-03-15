Доход ФИФА от проведения чемпионата мира 2018 года в России составил 5,3 миллиарда долларов, информирует официальный сайт организации.

Доходы ФИФА с 2015 по 2018 год составили 6,421 миллиарда долларов. 83 процента от этой суммы приходятся на доход от проведения ЧМ-2018.

Кроме того, отмечается, что за четырехлетний цикл ФИФА получила рекордный доход. При этом чемпионат мира в России стал самым прибыльным в истории.

В предыдущий цикс с 2011 по 2014 год доходы ФИФА составили 5,718 миллиарда долларов.