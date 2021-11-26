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«Русские непредсказуемы — Карпин сделал их сильнее». Что говорят наши возможные соперники по стыкам ЧМ перед жеребьевкой

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 16:15
Георгий Джикия и Алексей Сутормин. Фото Reuters
Георгий Джикия и Алексей Сутормин. Фото Reuters
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Некоторые хотят избежать встречи с нами.

Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей, которая определит ближайшего соперника сборной России на пути в Катар.

По регламенту, сборные разделены на «сеяные» и «несеяные» с учетом результатов группового турнира: 12 команд делятся на три подгруппы по четыре в каждой — сначала «сеяная» сыграет с «несеяной» в полуфиналах, а победители встретятся в финале одного из трех «путей».

Сборная России в полуфинале может попасть на Польшу, Северную Македонию, Турцию, Чехию и Австрию. «СЭ» изучил, что в этих странах думают о потенциальной дуэли с Россией.

ЧМ-2022: европейский отбор. Жеребьевка стыков ЧМ-2022: с кем сыграют Россия, Португалия и Италия? Онлайн-трансляция

Польша

Поляки в финальном матче отбора уступили Венгрии (1:2) — это не позволило им оказаться в числе «сеяных» команд при жеребьевке стыков.

Польское издание TVP Sport считает, что у сборной неплохие шансы в борьбе за путевку на чемпионат мира.

Из числа «сеяных» поляки больше всего опасаются Италии и Португалии. Россия же наравне с Шотландией, Швецией и Уэльсом считается просто «неудобным оппонентом».

При этом, по мнению польского журналиста Павла Могельницкого (90minut.pl), у Польши наибольшие шансы попасть именно на Россию. Такой расклад оценивается в 20%, в то время как другие исходы жеребьевки — в 16%.

Интересно, что портал We Global Football, оценивая шансы команд пробиться на чемпионат мира, ставит поляков даже ниже России (20,5% и 28,1% соответственно). До последнего матча в отборе успех сборной Польши котировался в 30%.

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Северная Македония

Македонцы здраво оценивают свои силы и понимают, что они в очередной раз прыгнули выше головы. Так было в отборе к Евро-2020, а также в финальной стадии турнира, где их сборная не набрала ни одного очка, но моментами выглядела неплохо.

Вот и в отборе к ЧМ-2022 македонцы сотворили чудо, опередив Румынию, Исландию и Армению и пропустив вперед лишь сборную Германии, чье лидерство изначально не вызывало сомнений.

Оценивая шансы на жеребьевке, македонское издание Makfax ожидаемо называет фаворитами Португалию и Италию и отмечает, что также лучше не попадать на команду Карпина. «Почти всем тяжело играть с Россией. Лучшими вариантами для нас станут Уэльс и Шотландия», — отмечают журналисты Makfax.

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Турция

Турецкая газета Hurriyet перед жеребьевкой стыков провела опрос среди спортивных журналистов: нужно было выбрать самого удобного соперника для сборной Турции.

Репортер Угур Мелеке назвал сборные Уэльса и Шотландии. Мехмет Демиркол не против сыграть с Россией: «Среди «сеяных» команд нам по силам обыграть Россию и Швецию», — считает он.

«Я бы хотел, чтобы нам достался Уэльс. Неплохие шансы против России и Шотландии», — уверен Гюнтекин Онай.

Чехия

Лучше всего подготовились чехи — они разобрали игру каждого потенциального соперника своей сборной. А сайт Sport.cz оценил шансы Чехии в каждом из возможных противостояний.

Россия по своей сложности для чехов идет вслед за итальянцами и португальцами. Успех сборной Чехии в матче с нашей командой Sport.cz оценивает лишь в 40%. Для сравнения: у Италии 10%, у Португалии — 20%. Вероятность пройти Швецию и Уэльс — 50%. Самым легким соперником считается Шотландия (60%).

Автор статьи отмечает, что сборная России сильно прибавила с приходом Валерия Карпина. «Русские одержали пять побед в семи матчах, пропустив лишь один гол. Они непредсказуемы! Карпин точно сделал их сильнее: улучшил игру в обороне, при этом команда стала больше атаковать», — считают в Sport.cz.

Правда, в аналитическом разборе не обошлось без курьезов. Например, по мнению чехов, в защите у сборной России играет «Дзюбия». Видимо, журналисты совместили две фамилии — Дзюба и Джикия.

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Австрия

Главный посыл австрийских СМИ — избежать встречи с Италией и Португалией. Остальных соперников в медиа упоминают только в качестве возможных оппонентов сборной Австрии, без комментариев и оценок.

«Думаю, у нас есть шансы против любой команды, — сказал президент Австрийской футбольной ассоциации Герхард Миллетич. — В одной отдельно взятой игре может произойти все что угодно».

«Здесь не может быть идеального жребия, — считает главный тренер сборной Австрии Франко Фода. — Каждый соперник представляет серьезную силу. Все хотят попасть на чемпионат мира, поэтому нас ждет напряженная борьба».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты