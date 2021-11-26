Некоторые хотят избежать встречи с нами.

Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей, которая определит ближайшего соперника сборной России на пути в Катар.

По регламенту, сборные разделены на «сеяные» и «несеяные» с учетом результатов группового турнира: 12 команд делятся на три подгруппы по четыре в каждой — сначала «сеяная» сыграет с «несеяной» в полуфиналах, а победители встретятся в финале одного из трех «путей».

Сборная России в полуфинале может попасть на Польшу, Северную Македонию, Турцию, Чехию и Австрию. «СЭ» изучил, что в этих странах думают о потенциальной дуэли с Россией.

Польша

Поляки в финальном матче отбора уступили Венгрии (1:2) — это не позволило им оказаться в числе «сеяных» команд при жеребьевке стыков.

Польское издание TVP Sport считает, что у сборной неплохие шансы в борьбе за путевку на чемпионат мира.

Из числа «сеяных» поляки больше всего опасаются Италии и Португалии. Россия же наравне с Шотландией, Швецией и Уэльсом считается просто «неудобным оппонентом».

При этом, по мнению польского журналиста Павла Могельницкого (90minut.pl), у Польши наибольшие шансы попасть именно на Россию. Такой расклад оценивается в 20%, в то время как другие исходы жеребьевки — в 16%.

Najbardziej prawdopodobnym rywalem w I rundzie dla Polski jest Rosja ?? 20%, pozostali rozstawieni przeciwnicy — po 16% — Pawe? Mogielnicki (@mogiel90) November 16, 2021

Интересно, что портал We Global Football, оценивая шансы команд пробиться на чемпионат мира, ставит поляков даже ниже России (20,5% и 28,1% соответственно). До последнего матча в отборе успех сборной Польши котировался в 30%.

Nasze szanse pod koniec eliminacji wynosi?y oko?o 30%. Teraz 20%. https://t.co/VBOeAMrijr — Pawe? Mogielnicki (@mogiel90) November 16, 2021

Северная Македония

Македонцы здраво оценивают свои силы и понимают, что они в очередной раз прыгнули выше головы. Так было в отборе к Евро-2020, а также в финальной стадии турнира, где их сборная не набрала ни одного очка, но моментами выглядела неплохо.

Вот и в отборе к ЧМ-2022 македонцы сотворили чудо, опередив Румынию, Исландию и Армению и пропустив вперед лишь сборную Германии, чье лидерство изначально не вызывало сомнений.

Оценивая шансы на жеребьевке, македонское издание Makfax ожидаемо называет фаворитами Португалию и Италию и отмечает, что также лучше не попадать на команду Карпина. «Почти всем тяжело играть с Россией. Лучшими вариантами для нас станут Уэльс и Шотландия», — отмечают журналисты Makfax.

Турция

Турецкая газета Hurriyet перед жеребьевкой стыков провела опрос среди спортивных журналистов: нужно было выбрать самого удобного соперника для сборной Турции.

Репортер Угур Мелеке назвал сборные Уэльса и Шотландии. Мехмет Демиркол не против сыграть с Россией: «Среди «сеяных» команд нам по силам обыграть Россию и Швецию», — считает он.

«Я бы хотел, чтобы нам достался Уэльс. Неплохие шансы против России и Шотландии», — уверен Гюнтекин Онай.

Чехия

Лучше всего подготовились чехи — они разобрали игру каждого потенциального соперника своей сборной. А сайт Sport.cz оценил шансы Чехии в каждом из возможных противостояний.

Россия по своей сложности для чехов идет вслед за итальянцами и португальцами. Успех сборной Чехии в матче с нашей командой Sport.cz оценивает лишь в 40%. Для сравнения: у Италии 10%, у Португалии — 20%. Вероятность пройти Швецию и Уэльс — 50%. Самым легким соперником считается Шотландия (60%).

Автор статьи отмечает, что сборная России сильно прибавила с приходом Валерия Карпина. «Русские одержали пять побед в семи матчах, пропустив лишь один гол. Они непредсказуемы! Карпин точно сделал их сильнее: улучшил игру в обороне, при этом команда стала больше атаковать», — считают в Sport.cz.

Правда, в аналитическом разборе не обошлось без курьезов. Например, по мнению чехов, в защите у сборной России играет «Дзюбия». Видимо, журналисты совместили две фамилии — Дзюба и Джикия.

Австрия

Главный посыл австрийских СМИ — избежать встречи с Италией и Португалией. Остальных соперников в медиа упоминают только в качестве возможных оппонентов сборной Австрии, без комментариев и оценок.

«Думаю, у нас есть шансы против любой команды, — сказал президент Австрийской футбольной ассоциации Герхард Миллетич. — В одной отдельно взятой игре может произойти все что угодно».

«Здесь не может быть идеального жребия, — считает главный тренер сборной Австрии Франко Фода. — Каждый соперник представляет серьезную силу. Все хотят попасть на чемпионат мира, поэтому нас ждет напряженная борьба».