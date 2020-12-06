В понедельник вечером пройдет жеребьевка отборочного турнира первенства планеты, на которой определятся соперники российской команды. Разбираемся в раскладах и объясняем, с кем она может сыграть, а с кем — нет.

Представительство Европы

От Европы на ЧМ-2022 выступят 13 из 55 сборных. Но напрямую в финальный турнир выйдут только 10 победителей отборочных групп.

Три оставшиеся путевки достанутся трем лучшим командам по итогам плей-офф, который впервые пройдет в таком виде. В нем выступят 10 команд, занявших вторые места в группах, а также два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не выйдут на ЧМ-2022 как победители отборочных групп и не попадут в плей-офф как команды, занявшие вторые места.

12 участников такого отборочного мини-турнира разобьют на три части по четыре команды. В каждой из них составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Три победителя финалов получат право выступить на ЧМ-2022.

Таким образом, чтобы сыграть в Катаре, сборной России нужно занять первое место в своей отборочной группе. Либо стать второй и удачно выступить в плей-офф.

Первенство планеты должно пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В нем примут участие 32 команды из пяти или шести конфедераций, входящих в ФИФА.

Жеребьевка

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022 состоится 7 декабря в Цюрихе и начнется в 20.00 по московскому времени. Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в этот раз на нее не пригласят представителей футбольных ассоциаций.

Перед жеребьевкой 55 сборных распределят по шести корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА.

Полный состав европейских корзин. Фото «СЭ»

Во время жеребьевки из этих 55 команд составят 10 отборочных группа: пять будут состоять из шести сборных, а еще пять — из пяти.

Четыре участника «Финала четырех» Лиги наций (Бельгия, Франция, Италия и Испания) обязательно попадут в группы из пяти команд (А-Е). Сборные из шестой корзины отправятся в группы F-J.

Не могут оказаться в одной отборочной группе Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Босния, Косово и Сербия, Косово и Россия, Украина и Россия.

С учетом погодных условий и упомянутых выше ограничений максимум по две из следующих 10 сборных могут попасть в одну группу: Белоруссия, Эстония, Фареры, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина.

Отборочные матчи

В ходе отборочного турнира каждый сыграет с каждым соперником по группе по два матча — дома и в гостях. Игры пройдут в течение следующего года с марта по ноябрь. График выглядит так:

1-й тур. 24-25 марта

2-й тур. 27-28 марта

3-й тур. 30-31 марта

4-й тур. 1-2 сентября

5-й тур. 4-5 сентября

6-й тур. 7-8 сентября

7-й тур. 8-9 октября

8-й тур. 11-12 октября

9-й тур. 11-13 ноября

10-й тур. 14-16 ноября

10 победителей групп выйдут в финальный турнир. 10 вторых команд отправятся в плей-офф вместе с еще двумя сборными, которые получат право там сыграть по результатам Лиги наций. Этот дуэт могут составить кто-то из следующих команд: Франция, Бельгия, Италия, Испания, Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия, Словения, Черногория, Албания, Армения, Гибралтар или Фареры.

Полуфиналы и финалы плей-офф, в которых будут разыграны три оставшиеся путевки в Катар, пройдут 24-25 и 28-29 марта 2022 года.

«Группа смерти»

Хуже всего, если в соперники нашей команде достанутся Бельгия, Польша, Словения, Армения (в группе с участием бельгийцев может быть только пять сборных).

В первой корзине почти все страшны. Можно поставить и Испанию, и Германию, и Италию — с каждой из них придется трудно. Но Бельгия сейчас занимает первое место в рейтинге ФИФА, она вышла в «Финал четырех» Лиги наций, да и мы ей уступили в обоих матчах отборочного турнира Евро-2020.

Польша во второй корзине сильна Робертом Левандовски, который в этом году неофициально считается лучшим игроком мира. К тому же поляки достойно бились с Голландией и Италией в Лиге наций, а также легко выиграли свою отборочную группу Евро-2020.

В четвертой корзине Россия номинально должна побеждать всех, но опасаться стоит Северную Македонию (участницу Евро-2020) и Словению. Последняя этой осенью не проиграла ни одного из восьми матчей, вышла в дивизион В и способна испугать нас одним словом «Марибор».

Из пятой корзины в нежелательные соперники выберем Армению, которая этой осенью вышла в дивизион В Лиги наций (с Косово нас разведут принудительно).

«Группа жизни»

Лучшими соперники для нас видятся команды Хорватии, Румынии, Люксембурга, Андорры и Сан-Марино.

В такой группе у России будут неплохие шансы на поездку в Катар. Хорватия после финала ЧМ-2018 сильно сдала, растеряла прежних лидеров, а новых пока не обрела. В первой корзине на бумаге относительно привлекательно выглядит и Дания, но у скандинавов как раз перспективная команда.

Во второй корзине выбор однозначный: Румыния. Все остальные сборные вышли на Евро, кроме одной — Сербии. Но по понятным причинам желать еще пары встреч с ней сейчас не стоит. И нам будет не так обидно, если попадется все-таки Румыния, выбившая нас из второй корзины в последний момент.

До четвертой корзины внезапно добрался Люксембург. Безусловно, его футбольная сборная стремительно развивается в последние годы, но он все еще остается футбольной карликовой страной. Все остальные в этой корзине заведомо сильнее подданных великого герцога.

В пятой корзине слабее остальных выглядит Андорра, в шестой — худшая команда рейтинга ФИФА Сан-Марино.