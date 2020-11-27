Почему Россия в третьей корзине отбора ЧМ-2022. Смотрите, как это получилось

Сборная России сама усложнила себе жизнь.

На этой неделе ФИФА опубликовала ноябрьский рейтинг сборных и утвердила состав корзин для жеребьевки отбора чемпионата мира-2022 в зоне УЕФА. Вместе с тем было зафиксировано положение России вне топ-20 европейских сборных.

Как Россия осталась вне топ-20 в Европе

Для посева перед жеребьевкой европейского отбора ЧМ-2022 использован ноябрьский рейтинг ФИФА. В нем сборная России с 1461 баллом потеряла пять мест (теперь она 39-я) и опустилась на 21-ю позицию среди европейских сборных.

Команда Станислава Черчесова осенью балансировала на грани выпадения из топ-20 европейских команд в рейтинге ФИФА. Россияне упустили несколько возможностей гарантировать себе место во второй корзине отбора ЧМ-2022 — в частности, в товарищеской игре с Молдавией (0:0) и встрече с Турцией в Лиге наций (2:3).

Россия выпала в третью корзину в заключительный день группового турнира Лиги наций. Сборная была разгромлена в Сербии (0:5), после чего ее обошла Румыния. Подъем в рейтинге этой команде принесла ничья с Северной Ирландией (1:1) после гола Бикфалви в концовке встречи.

Россия в итоге проиграла Румынии в ноябрьском рейтинге ФИФА всего 5 баллов. Эти очки — цена ничьей во встрече с Молдавией. Выиграй россияне в Кишиневе или откажись от спаррингов со Швецией (1:2) и Молдавией, в сумме стоивших потери 8 баллов, — вторая корзина никуда не делась бы.

Что еще потеряла сборная

Уступив в Белграде, россияне лишились не только второй корзины. Вдобавок был потерян шанс попасть в плей-офф квалификации ЧМ-2022 по квоте Лиги наций в случае неудачи в обычном отборе (такая возможность есть только у победителей групп).

Кроме того, Россия упустила возможность выйти в дивизион А Лиги наций и гарантировать посев как минимум во второй корзине через два года на жеребьевке отборочных групп Евро-2024 (такая гарантия есть у каждой команды лиги А следующего сезона ЛН). Теперь для попадания туда придется выигрывать группу дивизиона В.

Как пройдет жеребьевка европейского отбора ЧМ-2022

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне УЕФА состоится 7 декабря в Цюрихе и начнется в 20.00 по московскому времени. Из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса церемония пройдет в онлайн-режиме без представителей футбольных ассоциаций.

55 сборных из шести корзин в соответствии с рейтингом ФИФА во время жеребьевки составят 10 отборочных групп. Пять будут состоять из шести команд, а еще пять — из пяти.

Четыре участника «Финала четырех» Лиги наций — Бельгия, Франция, Италия и Испания — обязательно попадут в группы из пяти команд — А — Е. Сборные из шестой корзины отправятся в группы F — J.

Не могут оказаться в одной отборочной группе Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Босния, Косово и Сербия, Косово и Россия, Украина и Россия.

С учетом климатических условий и упомянутых выше ограничений максимум по две из следующих 10 сборных могут попасть в одну группу: Белоруссия, Эстония, Фареры, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина.

Отбор ЧМ-2022 в Европе: корзины для жеребьевки. Фото «СЭ»

Кто выйдет на ЧМ-2022

В ходе отборочного турнира каждый сыграет с каждым соперником по группе по два матча — дома и в гостях.

Туры пройдут в течение 2021 года с марта по ноябрь.

График выглядит так:

1-й тур. 24 — 25 марта

2-й тур. 27 — 28 марта

3-й тур. 30 — 31 марта

4-й тур. 1 — 2 сентября

5-й тур. 4 — 5 сентября

6-й тур. 7 — 8 сентября

7-й тур. 8 — 9 октября

8-й тур. 11 — 12 октября

9-й тур. 11 — 13 ноября

10-й тур. 14 — 16 ноября

От Европы на ЧМ-2022 выступят 13 из 55 сборных.

Десять победителей отборочных групп выйдут в финальный турнир в Катаре напрямую.

Три оставшиеся путевки достанутся трем лучшим командам по итогам плей-офф. В нем выступят 10 команд, занявших вторые места в группах отбора ЧМ-2022, а также два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не выйдут в Катар как победители отборочных групп и не попадут в плей-офф как команды, занявшие вторые места.

Двенадцать участников такого отборочного мини-турнира разобьют на три части по четыре команды. В каждой из них пары сыграют полуфиналы, а их победители встретятся в финалах и определят трех оставшихся участников ЧМ-2022.

Полуфиналы и финалы плей-офф (из одного матча) пройдут 24 — 25 и 28 — 29 марта 2022 года.

Таким образом, чтобы сыграть в Катаре, сборной России нужно занять первое место в своей отборочной группе либо стать второй и удачно выступить в плей-офф.