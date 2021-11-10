<br> На пресс-конференции перед встречей с Кипром главный тренер сборной России вновь отвечал на вопрос о форварде «Зенита».

— Каково состояние Джикии? — первый вопрос Карпину.

— Джикия будет тренироваться перед матчем. Думаю, что будет готов сыграть.

— На днях вы говорили, что ждете результатов тестов. Пришли ли они? Как готовы футболисты?

— Да, пришли тесты, посмотрели. Все нормально. Не могу сказать, что великолепно. У кого-то чуть лучше или чуть хуже, у кого-то больше усталости, у кого-то чуть меньше. Нужно понимать, кто больше других играл. К примеру, Джикия сыграл больше всех минут с начала сезона. Понятно, что усталость у него накопилась. В целом катастрофы ни с кем не произошло. В нормальном состоянии все.

— Вас каждый раз спрашивают про Дзюбу. Правильно ли я понимаю, что вопрос с ним закрыт?

— Если бы я вам сказал об этом месяц назад, вы бы поставили точку? Я поставил точку, а вы как хотите. Хотите спрашивайте, хотите нет. Ваши проблемы.

— Как вам газон на стадионе? Будет ли не хватать полных трибун?

— Честно говоря, еще не успели познакомиться с ним. Потренируемся и посмотрим, как дышится, каково состояние газона. Хотелось бы, конечно, полный стадион. И попрошу всех любителей футбола по возможности помочь и прийти поболеть за нашу сборную на стадионе. Мы будем благодарны.

11.11.2021 | Россия — Кипр

— Что скажете о Кипре?

— Не открою секрет, что команды вроде Кипра — те, кто не считается большими командами, — обычно умеют обороняться. Думаю, будет их привычная схема 5-4-1. Не так просто против большого числа обороняющихся футболистов атаковать, находить пространство. Соперники будут уповать на контратаки, хотя против Мальты они играли более комбинационно, выходили из обороны через короткий пас. На стандартах были проблемы. Ничего нового не скажу. Те, кто видел матчи Кипра, думаю, увидят то же самое.

— Почему вы не вызвали никого на замену Захаряну и Жемалетдинову?

— Захарян просто не приехал на сбор. Жемалетдинов — да, не сыграет. У нас был горький опыт в октябре, когда был приглашен 21 полевой игрок и нам приходилось довызывать футболистов. Поэтому сейчас изначально взяли 25 полевых футболистов, думая, что кто-то не доедет. У нас осталось 23 полевых футболиста — этого более чем достаточно.

— Можно ли убрать из состава всех, кто висит на желтых карточках?

— Всех восьмерых убрать нельзя, как и ориентироваться только на карточки. У нас четыре опорных полузащитника висят на карточках, кто-то должен играть. Риск есть, для этого и вызвали 23 полевых футболиста — чтобы были замены. Понятно, что надо выходить и обыгрывать соперника, это же официальный матч. Беречь кого-то, думаю, не стоит.

<br>

Александр Головин: «Готов быть капитаном»

— Насколько готовы играть? Как здоровье? — вопросы хавбеку.

— На 90 минут буду точно готов. После травмы я уже провел три игры. Понятно, что не по 90 минут, но в хорошем тонусе нахожусь.

— Будете ли вы капитаном?

— На самом деле, я не знаю, буду или нет. Я готов. Думаю, любой игрок готов к этому. Только положительное отношение к этому.

— Ивица Олич сказал, что раньше игроки ехали в сборную России как в тюрьму, а при Карпине отношение изменилось. Вы согласны с этим?

— Хотел бы сказать, что мы готовимся к Кипру и думаем о нем. Но на ваш вопрос отвечу. Вообще, я не читал интервью хорватских футболистов и тренеров. А по поводу тюрьмы скажу, что ни разу не ездил в сборную как в тюрьму. Все мысли только о Кипре.